Sabrina Figuccia: nuove linee tram, la città affonda e Orlando cerca ancora nastri da tagliare

Palermo: Sono iniziati i lavori propedeutici per la realizzazione delle nuove linee tram in città. Ad affermarlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’UDC che prosegue: si attende un nuovo lungo periodo di limitazioni alla circolazione stradale e di cantierizzazione per le vie della città, con test, prove, ispezioni e carotaggi.

Quanto deve soffrire ancora questa città, per rivedere lo splendore che ormai è rimasto soltanto un lontano ricordo?

Chi amministra la città di Palermo, allo stato in cui è stata ridotta, non ha altro che il dovere di affrontare le emergenze, sanarle e poi pensare a tutto il resto, continua Sabrina Figuccia.

È apparsa come una beffa quella di questa mattina.

Un mezzo effettuava carotaggi nel parcheggio antistante Via Galatea, tra i quartieri di Mondello e Partanna, si, proprio le zone maggiormente colpite dai primi acquazzoni estivi.

Piuttosto che pensare ad opere faraoniche dalla quantomeno dubbia utilità, conclude Figuccia, Orlando dia priorità alle infrastrutture necessarie a far si che i cittadini non debbano trovarsi con l’acqua alle caviglie dentro casa, con i danni che ne derivano senza che nessuna responsabilità venga riconosciuta a chi oggi preferisce tagliare nastri piuttosto che risolvere i problemi.

