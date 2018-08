Sabrina Figuccia: “asili nido, il Comune “sponsorizza” i privati invece di sistemare le proprie scuole?”

“Tra qualche giorno si riapriranno, o si dovrebbero riaprire, i cancelli delle scuole, e naturalmente anche degli asili nido. Ma i nostri ragazzi che strutture troveranno? Possiamo essere sicuri che mentre studiano non cada loro addosso il tetto della propria aula o pezzi di cornicioni? Proprio in questi giorni, la Regione ha istituito un’unità di crisi per monitorare la situazione delle scuole.

A Palermo però, mentre speriamo sempre che la Santuzza vegli sui nostri figli, sembrerebbe essere nato un fenomeno alquanto curioso, a dir poco”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, che prosegue: “A quanto pare, alcune mamme sarebbero state contattate dagli uffici comunali affinchè optassero per mandare i propri figli in asili nido di proprietà di privati, già convenzionati con Palazzo delle Aquile, perché gli asili comunali, gestiti direttamente dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, non avrebbero i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge per ospitare i piccoli alunni.

In sostanza, invece di provvedere a mettere a norma le strutture di proprietà comunale, per evitare di lasciare i bambini a casa, pare che negli uffici di via Notarbartolo si sia pensato di dirottarli nelle strutture private convenzionate, con a costo zero per i genitori, considerato che è la Regione ad erogare i finanziamenti necessari per il loro funzionamento.

Se così fosse, sarebbe davvero grave che il Comune “sponsorizzi” i privati invece di mettere a norma le proprie scuole. Per questo, stamane ho presentato al sindaco Orlando per conoscere se corrisponde al vero quanto denunciato dalle mamme e quali siano le strutture private che avrebbe ottenuto la convenzione con il Comune”.

