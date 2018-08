Rifiuti: M5S, la campagna #iosonoplasticfree sbarca a Catania il 31 agosto

Roma – “Partiamo dallo stop alla plastica per contrastare i suoi danni agli ecosistemi e favorire la cultura del riuso contro quella dell’usa e getta”.

Lo afferma la portavoce siciliana del Movimento 5 Stelle alla Camera, Simona Suriano, presentando la tappa catanese della campagna #IoSonoPlasticFree, prevista per venerdì 31 agosto. Volontari, attivisti e portavoce M5S rilanceranno in Sicilia l’iniziativa che ha già fatto tappa in molte regioni italiane e che giovedì 30 avrà un’anticipazione ad Acireale su iniziativa del sindaco pentastellato Stefano Alì.

“A pulire le spiagge con noi venerdì 31, insieme a portavoce regionali e comunali del Movimento 5 Stelle, ci saranno anche i portavoce nazionali Maria Laura Paxia, Tiziana Drago Stivala, Luciano Cantone, Santi Cappellani. Inviteremo i bagnanti a sostituire piatti e bicchieri in plastica monouso con materiali riutilizzabili e rifletteremo con loro sull’importanza delle scelte individuali” prosegue Suriano.

“I materiali usa e getta in generale, e quelli di plastica in particolare, rappresentano una seria minaccia alla salute del mare e di chi lo frequenta: persone, animali e vegetali. Ogni minuto l’equivalente di un camion dei rifiuti carico di plastica finisce nei mari del pianeta: 8 milioni di tonnellate ogni anno. E si stima che nel 2025 in mare ci sarà una tonnellata di plastica ogni tre tonnellate di pesce. O invertiamo subito la rotta o le conseguenze saranno gravissime: noi cominciamo dalle spiagge e a settembre proseguiremo il lavoro in Parlamento di sponda con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa” conclude la deputata M5S.

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/557286471354693/

