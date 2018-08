All’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento: premiazione per Girgenti in Fiore 2018

Oggi,martedì 29 agosto, ore 20.30, l’Accademia BB.AA. Michelangelo, Istituzione Universitaria di Belle Arti, in via Bac Bac 7, ospita nella sua corte interna un evento speciale. Si tratta della serata conclusiva di Girgenti in Fiore 2018, in cui avverrà la consegna ufficiale dei premi.

Ad allietare la serata la Soprano/Cantante Sara Chianetta e il Pianista/Compositore Graziano Mossuto – Ingresso libero – www.sarachianetta.it.

L’idea della competizione nasce dall’associazione “Amici dell’Accademia di belle Arti Michelangelo” di Agrigento, si tratta di semplice un invito a ornare con fiori e piante ogni angolo possibile della città, compresi i balconi, per rendere il centro storico ancor più bello, verde e profumato, in modo da creare angoli di colore da curare, innaffiare e condividere.

Appositamente stilata dall’Accademia Michelangelo, è possibile seguire e scaricare mappa dei luoghi fioriti che hanno partecipato e si sono candidati a Girgenti in Fiore 2018.

I vincitori del concorso avranno la possibilità di continuare a “coltivare” il loro pollice verde, perché i riconoscimenti che verranno assegnati dalla giuria – presieduta da Mariangela Iovino, composta da Angela Arrigo, Michele Astuto, Domenico Boscia, Carmelo Capraro, Daniela Gambino, Simona Iannicelli, Virna Paolocà – sono stati pensati per questo: ai partecipanti verrà donata una targa ricordo e saranno consegnati tre premi acquisto presso un vivaio di cinquecento, trecento e duecento euro.

È previsto un rinfresco.

