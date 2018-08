Superenalotto, Messina: centrato un 5 da 22mila euro

Il Jackpot del SuperEnalotto è ancora in fuga, adesso vale 31,1 milioni di euro, ma a San Giorgio – località del Comune di Gioiosa Marea, in provincia di Messina – è stato centrato un 5 da 22mila euro.

La schedina vincente è stata convalidata Tabacchi D’Urso, in via Messina 22. Il Jackpot attuale è il secondo più alto in palio in Europa e il quarto al mondo. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, è stato realizzato il colpo più grosso del 2018, con il 6 da 130,2 milioni vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta

