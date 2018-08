Sostieni Fare Per Cambiare

Abbiamo deciso di metterci in gioco ed abbiamo deciso di farlo impegnando il nostro tempo ed il nostro denaro, lo abbiamo fatto perché crediamo davvero e con serietà che un presente ed un domani migliore siano possibili e passino da ognuno di noi.

Da cene di beneficenza fino a dibattiti con ospiti internazionali come quello sulla Siria tenuto in Università ed avente tra gli speaker il Foundraising Manager di Islamic Relief Italia, la più importante ONG Islamica al mondo, passando per la gestione di aree come quella di Villa Dante e di strutture a pubblico uso (non ultima la partecipazione all’Avviso Pubblico bloccato riguardante il Centro Anziani di Villa Dante), senza dimenticare la Proposta di Legge Regionale sulla Scuola-Lavoro e l’incontro con l’Assessore Lagalla e le molte manifestazioni in piazza. In tutte queste iniziative, nonostante la nostra giovane età, abbiamo provato a dimostrare l’estrema serietà e solidità di principi e progetti che poniamo in essere. La stagione invernale è alle porte e con essa anche i relativi, moltissimi, progetti che ci permetteranno di offrire al territorio concretizzazione di soluzioni che parlino di un presente migliore e di un futuro luminoso.

Ecco perché, alla vigilia delle attività invernali chiediamo a tutti i nostri Supporters di sostenerci tramite una donazione in termini economici utilizzando la piattaforma PayPal, sicura e tracciabile, che ci consentirà di affrontare con maggiore serenità e solidità gli eventi in arrivo, basta pochissimo, anche il costo di un caffe puàò fare la differenza. Le spese sin ora sostenute sono state tutte autofinanziate dal gruppo Direttivo con i ricavi di attività personali, la nostra Associazione non ha e non vuole avere scopo di lucro pertanto tutte le donazioni pervenute saranno interamente impiegate nelle attività dell’Associazione.

Le risposte aspettano di essere concretizzate, noi abbiamo dimostrato di volerlo e poterlo fare, adesso tocca a voi dimostrarci se volete davvero un futuro fatto di idee e concretezza!

Per donare basta cliccare qui: www.paypal.me/farepercambiarelag

