Cabina di regia tra le sei municipalità di Catania

Catania 28 agosto- Con il giuramento di stamattina, da parte del consiglio di “Borgo-Sanzio”, si conclude la fase legata all’insediamento dei componenti che formeranno le sei circoscrizioni catanesi per i prossimi cinque anni di legislatura.

Come per gli altri colleghi anche al presidente Paolo Ferrara faccio i miei migliori auguri di buon lavoro e, allo stesso tempo, ribadisco la necessità, quanto prima, di creare una collaborazione sinergica tra le varie realtà cittadine. La proposta del sottoscritto Erio Buceti, presidente della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” , è quella di dare vita ad una cabina di regia insieme ai colleghi Paolo Fasanaro (“Centro”), Massimo Ruffino (“Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”), Paolo Ferrara (“Borgo-Sanzio”), Angelo Patanè (“Rapisardi-San Leone-Nesima-Monte Po”) e Alfio Allegra (“Librino-San Giorgio-Zia Lisa-San Giuseppe La Rena”). Un tavolo tecnico, da allargare a commissioni ed esperti, dove si possa discutere di importanti tematiche che riguardano l’intera città di Catania come la viabilità, la sicurezza, la salvaguardia del verde, la lotta al vandalismo e al teppismo. Una conferenza dei servizi da cui possano uscire idee, proposte, programmi e suggerimenti da sottoporre in seguito all’amministrazione centrale. Il tutto in un contesto di assoluta cooperazione dove al centro ci sia sempre il cittadino con le sue esigenze e necessità. Per troppo tempo le circoscrizioni cittadine hanno agito a compartimenti stagno e spesso con iniziative uniche e isolate che producevano risultati limitati e di breve durata. Oggi i catanesi ci spingono a trovare nuove soluzioni di facile attuazione e, vista l’attuale situazione economica di Palazzo degli Elefanti, dai costi contenuti. Non capire questo vorrebbe dire fare un passo indietro rispetto ai propositi che ci hanno portato ad avere la fiducia della gente. Catanesi che adesso ci chiedono un taglio netto con l’immobilismo del passato. Ecco perché è mia intenzione convocare quanto prima una conferenza dei servizi con i miei colleghi presidenti. Da qui comincerà il “new deal” per Catania partendo dalla vivibilità e dalla rivalutazione dell’arredo urbano.

Presidente della IV municipalità Erio Buceti

Com. Stam.