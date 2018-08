Nasce NuoveVerrine, blog che parla di Sicilia offrendo un ruolo di riflessione e approfondimento

Nasce NuoveVerrine.it, un blog multi-autore che parla di Sicilia alla Sicilia ed al mondo. Il blog nasce per dare una risposta positiva e propositiva alla complessità del momento offrendo un ruolo di riflessione e approfondimento che vada oltre la notizia del momento e offra spunti per riflessioni sulle tematiche portanti per la nostra terra.

Il blog è aperto ai contributi di tutti, di chiunque abbia una competenza, un’idea, una visione e la voglia mettersi, attraverso la scrittura, a disposizione di una crescita collettiva.

Il blog è pertanto aperto anche ai politici e alla politica che sarà un interlocutore con cui costruire percorsi e non un nemico da sconfiggere. Offrire spazio a chi fa in politica significa anche dare per assunto che chiunque potrà replicare.

Il blog NuoveVerrine ha comunque una linea editoriale precisa, non è un giornale e intende approfondire quanto direttamente e indirettamente è connesso con la vita sociale e politica della Sicilia.

Nuoveverrine.it intende tracciare possibili strade verso il futuro della Sicilia e lo farà con tutti i siciliani animati da buona volontà e competenze.

Com. Stam.