Girgenti Acque: Ripristino funzionalità dell’acquedotto “Tre Sorgenti”

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella tarda serata di ieri gli operatori del Gestore hanno concluso l’intervento manutentivo, eseguito ancora una volta in via sostitutiva al consorzio acquedottistico “Tre Sorgenti”, necessario per l’eliminazione del guasto, riscontrato lungo l’omonimo acquedotto, localizzato in c/da Pantano nel Comune di Sant’Angelo Muxaro.

Si informa che sono già state effettuate le manovre necessarie per la messa in carico dell’acquedotto e quindi, salvo eventuali imprevisti, la fornitura idrica sarà ripristinata nella giornata di oggi, 27.08.2018, secondo le seguenti previsioni:

Campobello di Licata ore 12,00.

Castrofilippo ore 18,00;

Grotte e Racalmuto ore 17,00;

Naro ore 22,00;

Ravanusa ore 21,00;

Si precisa che la distribuzione idrica, nei Comuni sopra riportati, sarà ripristinata non appena i serbatoi comunali avranno raggiunto i livelli idrici ottimali, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Aragona Li ­­­ 27/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.