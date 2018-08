Girgenti Acque: Agrigento – Zona “S. Calogero Bianco” – Perdita idrica

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento al video diffuso sia sui social network nonché dagli organi d’Informazione, che riprende una vistosa perdita idrica nella zona denominata “San Calogero Bianco”, nel Comune di Agrigento tiene a precisare quanto segue.

Il Gestore, così come sempre fatto, ha gestito la segnalazione predisponendo subito la chiusura del tratto di condotta interessato dal guasto, programmando l’intervento di riparazione, che sarà posto in essere nella giornata di domani, 28.08.2018.

Chiaramente, la fuoriuscita dell’acqua non si è arrestata immediatamente dopo la chiusura dell’erogazione, atteso che la condotta, nel momento in cui è stato riscontrato il guasto, era in piena erogazione e dunque in forte pressione.

Detta vistosa perdita idrica è solo uno dei numerosi casi in cui il Gestore debba porre in essere delle importanti riparazioni sulle fatiscenti reti idriche del territorio.

Girgenti Acque S.p.A. ha da tempo segnalato la precarietà del sistema delle infrastrutture idriche, sollecitando agli Enti preposti l’adozione di misure urgenti e necessarie: in primis il finanziamento degli interventi di rifacimento delle reti idriche comunali, primariamente nel Comune di Agrigento.

Aragona Li 27/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.