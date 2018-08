A Mondello, ancora tanti quiz e tanti regali

Palermo – Domenica 26 agosto, al Centro Giochi di Mondello, “Tu lo sai? Ma se non lo saprai, con me lo scoprirai”, questo il titolo del gioco che ha invaso lo spazio che la Società Mondello ha destinato ai giochi per tutti i mondellani, piccoli e grandi, creati e condotti dall’evergreen Zio Pippo.

Così hanno risolto un centinaio circa di indovinelli, tra i quali: “qual è il più conosciuto quotidiano di gran formato?” (Il pane); “Come è detto nello sport l’imbroglio per truccare una partita? (Biscotto). Fare “biscotto”, infatti, nel gergo sportivo nasce dalla pratica illecita di dare ai cavalli sostanze dopanti, sotto forma di biscotti; ed ancora “Come si chiama il ripiano di uno scalino?” (Pedata). “Bella figura vuol fare col capo che le sta addosso e, per questo, dei passi avanti ha già mosso.” “L’indossatrice”, hanno urlato un gruppo di giovinette. Tutti i partecipanti ai giochi, protrattisi fino alle 12:00, hanno ricevuto in premio tazzine da caffè, bicchieri da birra, piattini da dessert in porcellana e confezioni di caffè, offerti da Monachello, lo sponsor di cui Zio Pippo è testimonial da circa 50 anni. Tra i vincitori, da segnalare Alessia Balsamelli, Stefania, Silvia, un’intera famiglia proveniente da Genova e formata da Luca, Paolo, Simone, Elga, ed ancora, la piccola Soraya, Rita, Michele, Gerlando, Francesco, Renata, le cugine Paola e Giusy, Giovanna, Olga, Rosamaria, Fabrizio con le piccole Carlotta e Giorgia, Fabio, Emanuela, Cettina, Antonella. Domenica prossima, 2 settembre, il calendario dei giochi, ricorda che è giunto il termine ultimo per la presentazione di tutti gli elaborati de “La mia Mondello”, il gioco pittorico-grafico che mostri come i mondellani, piccoli e grandi, desiderano la Mondello di oggi. Scadono anche i termini per presentare le foto dei bimbi, fino a 7 anni, che desiderano giocare all’elezione di “Miss e Mr. Mondello 2018”, e i nastri o CD incisi, per partecipare al “Monachello d’Oro 2018”, il gioco canoro che vuol fare emergere, anche a Mondello, le belle voci siciliane. Scade, infine, il termine per l’iscrizione al gioco “Piccoli e grandi attori sulla sabbia”, gioco che premierà chi riuscirà a leggere meglio, le due poesie che l’imperatore del chicco, il sig. Nunzio Termini, scrisse quando inventò le due miscele “Il Monachello” e “Tonaca di Monaco.”

Franco Verruso

Com. Stam.