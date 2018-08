Water GHAims EuroCamp in Italia: un Campus europeo sportivo a Trapani

I membri di 5 organizzazioni europee stringono un partenariato di collaborazione per partecipare ad un progetto rientrante nel programma Erasmus + Sport dell’Unione Europea, che li vedrà assieme dal 26 agosto al 1 settembre 2018 a Trapani e dare vita al Water GHAims Eurocamp.

All’evento internazionale, promosso dalla ASD Aquarius gestore della piscina comunale di via Tenente Alberti, con il partenariato del Comune di Trapani, parteciperanno giovani nuotatrici e nuotatori europei tra i 14 e i 18 anni che verranno ospitati dalle famiglie degli atleti della stessa società capofila. Assieme a loro giungeranno a Trapani anche allenatori e dirigenti per partecipare al progetto pilota che ha il fine di promuovere le pari opportunità nello sport. Tra i partecipanti al progetto, si contano circa 50 atleti equamente rappresentati sia nella componente maschile che femminile.Si tratta di un’occasione per promuovere da un punto di vista turistico-sportivo il nostro territorio come luogo in cui si ritrovano i popoli, ha affermato l’Assessore allo Sport Vincenzo Abbruscato.Lo staff, selezionato all’interno delle associazioni partner, che affiancherà gli atleti nel corso della settimana, vanta molti anni di esperienza in materia di istruzione, insegnamento, formazione, coaching, promozione dell’uguaglianza di genere e inclusione sociale.Scopo prioritario del progetto è quello di aumentare la consapevolezza comune circa le discriminazioni presenti nel mondo dello sport, specchio degli stereotipi sociali, a partire da atleti, allenatori, educatori, operatori sportivi, famiglie e rispettive cerchie sociali, avviandone il superamento.La Città di Trapani – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida – condivide e fa proprio il progetto Erasmus + Sport messo in campo dalla ASD Aquarius esaltando i valori dello sport, quale ulteriore linguaggio di comunicazione e incontro fra i popoli ed in particolare delle nuove generazioni. E’ per questo che lunedì 27 incontreremo i giovani atleti per dare il benvenuto nella nostra città. Accoglieremo gli staff nella splendida location di Torre di Ligny, avamposto in cui si mischiano i nostri due mari, simbolo di incontro di diverse culture europee.

Com. Stam.