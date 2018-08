Sabrina Figuccia: “il maltempo mette in ginocchio la città, il Sindaco ne risponda in Aula”

Palermo: Dalle parole del Sindaco Orlando sugli allagamenti in città che hanno colpito diversi quartieri ed in particolare la borgata marinara di Mondello, emerge non solo una totale incapacità politica, ma anche un evidente scollamento dalla realtà. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:” dal 2013 risultano appaltati i lavori del cosiddetto “ferro di cavallo, che dovrebbe sopperire alle carenze infrastruturali della nostra città, ma i lavori perché non sono mai stati realizzati?

Dove è stato il Sindaco in questi ultimi decenni? Forse troppo impegnato nel taglio di nastri, di manifestazioni pseudo artistiche o ad aprire porti per uomini e donne a cui poter conferire cittadinanza onorarie? Oggi è il tempo di rispondere ai tanti cittadini che nonostante paghino le tasse più alte d’Europa, sono costretti a ricorrere ad assicurazioni private per fare fronte alle spese dei danni causati da allagamenti da terzo mondo. E se questo è già grave per una semplice abitazione privata figuriamoci per attività commerciali e turistico-ricettive che tentano di valorizzare ciò che Palermo offre naturalmente. Inutile parlare di rilancio in chiave turistica se non esistono le infrastrutture e il nostro Sindaco non può lavarsene le mani rinviando come sempre la proprie responsabilità. Presentero’ un’interrogazione per capire che fine hanno fatto le risorse economiche destinate e queste infrastrutture e quali azioni abbia messo in campo questa amministrazione fino ad oggi. Durante la prossima seduta in Consiglio comunale inoltre mi farò portavoce delle esigenze dei cittadini, dei commercianti, degli albergatori e dei piccoli imprenditori del territorio, chiedendo un incontro urgente al Sindaco, all’assessore competente e ai tecnici del Comune che devono impegnarsi a trovare delle soluzioni concrete e tempestive.”