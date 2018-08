Migranti: Giammanco (FI), Braccio di ferro a ogni barcone è inutile

Da anni chiediamo fermezza nei rapporti con l’Unione europea affinché l’accoglienza dei flussi migratori sia condivisa da tutti i Paesi membri ma certamente è indispensabile un’autentica strategia diplomatica non un braccio di ferro da parte del nostro Governo ogni volta che arriva un barcone.

Procedere in questo modo è da dilettanti allo sbaraglio e infatti non ci sta portando a nulla così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia. Il Governo, poi, potrebbe già da subito intervenire abolendo il rilascio da parte del nostro Paese della protezione umanitaria, unicum in Europa, introdotto anni fa dalla Sinistra e di cui beneficia la maggior parte degli immigrati che rimane nel nostro Paese, che non ottiene lo status di rifugiato ma questa forma di protezione più blanda. E poi, è davvero surreale sentire Lega e 5 stelle continuare a fare propaganda perdendosi in frasi roboanti contro l’Ue e le regole del Trattato di Dublino quando proprio nel Parlamento europeo non hanno voluto votare la proposta di riforma del Trattato, che obbligherebbe tutti i paesi dell’Unione a farsi carico dei migranti. La loro è la logica della campagna elettorale permanente ma la politica di governo è tutta un’altra cosa… conclude la Vicepresidente azzurra del gruppo del Senato.

