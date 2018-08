Diciotti. Marano a Catania per l’Amministrazione “Cultura e prassi dell’accoglienza sancite dalla Costituzione”

L’Assessora Giovanna Marano è oggi pomeriggio a Catania in rappresentanza dell’Amministrazione comunale per partecipare alla manifestazione per la liberazione dei cittadini italiani e stranieri attualmente trattenuti sulla Diciotti.

Per l’Assessora e per il sindaco Leoluca Orlando, “Palermo e la Sicilia sono in prima fila per ribadire che la cultura dell’accoglienza e la cultura della solidarietà rappresentano la veracultura del popolo italiano. Una cultura ed una prassi per altro sancite dalla nostra Costituzione e dalle leggi, cui il Governo nazionale pensa di poter derogare a colpi di tweet e dirette Facebook mettendo a rischio la tenuta democratica del paese”.

Com. Stam.