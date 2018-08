Camera delle Meraviglie e Torre di San Nicolò, apertura straordinaria il 26

Domenica 26 agosto, sono in programma due aperture straordinarie domenicali, a Ballarò.

Saranno aperte al pubblico: La Camera delle Meraviglie e la Torre medievale di San Nicolò, dalle ore 10:30.

Una domenica tra il sogno e la città dall’alto.Camera delle Meraviglie via Porta di Castro 239: dalle 10:30 alle 13:30 – ticket € 7 (su prenotazione)Torre di San Nicolò via Nunzio Nasi 18: dalle 10:30 alle 14:30 (turni disponibili: ore 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.45 – 13.30) – ticket € 4Contatti: 329.8765958 – 320.7672134 – www.terradamare.org/infolineLa Camera delle MeraviglieFra realismo e sogno, è uno spazio nascosto tra le strade dell’Albergheria. Gli infiniti fili che legano la Sicilia al mondo musulmano, sembrano in questa stanza snodarsi.Tra le tesi più accreditate, ma ancora in fase di possibili evoluzioni, in previsione dei futuri lavori di restauratori e studiosi, la stanza sembra essere un luogo di meditazione, di impatto fortemente emotivo e spirituale.Difatti, il blu avvolge l’astante, le sue dimensioni, la bellezza delle volute calligrafiche, che hanno affascinato diversi critici, tra cui anche Vittorio Sgarbi, rendono la stanza unica al mondo.Una visita serale in cui verranno raccontate le fasi del suo fortunato ritrovamento, la storia del palazzo e il suo collegamento con le evoluzioni urbanistiche della città, fino a quando la magia non ha preso forma ed è oggi tornata a Palermo.Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria XIII sec.Tra gli elementi principali che caratterizzano la Torre di San Nicolò è il superbo paesaggio che è possibile ammirare dalla sua terrazza, da destra verso sinistra i monumenti del centro storico di Palermo: Cupola della Chiesa del Carmine Maggiore e Mercato di Ballarò, Cupola Chiesa del Gesù, cupola Chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, cupola Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Castello Utvegio e monte Pellegrino, cupola Chiesa di Sant’Ignazio, Teatro Massimo, Cupola chiesa Santissimo Salvatore, cupola Chiesa di Santa Chiara, Liceo Benedetto Croce(ex Ospedale Fatebenefratelli), Palazzo Conte Federico, Palazzo Sclafani, Cattedrale, Porta Nuova, Palazzo Reale, Chiesa di San Giuseppe Cafasso, Chiesa di San Francesco Saverio.

Com. Stam.