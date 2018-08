Alessia Alviti Portavoce nazionale giovanile Ecologisti Italiani

Stamattina al Centro direzionale di Napoli si è tenuta una riunione programmatica degli Ecologisti Italiani. Presenti tra gli altri il noto sociologo Prof. Goffredo Miano, la Poetessa Tina Piccolo ambasciatrice dell’arte nel mondo ed esponenti politici locali.

Durante la convention si é discusso sull ‘apporto della Associazione al fine di salvaguardare il territorio da scempi ambientali tramite prossime manifestazioni di sensibilizzazione da attuare in sinergia con le Istituzioni. Il Presidente nazionale Ecologisti Italiani Giuseppe Alviti si é detto contento delle numerosissime nuove adesioni provenienti soprattutto dal mondo della medicina e dall’apporto che i giovani iscritti stanno dando alla stessa. “I giovani sono il verde del nostro futuro per tale motivo bisogna riservare loro le nostre maggiori attenzioni.” continua lo stesso leader.L’organizzazione giovanile, tramite votazione, ha espresso come portavoce ufficiale la giovanissima attivista Alessia Alviti che ha già avuto modo si mettersi in luce con i Verdi e gli animalisti.Per Ottobre sino previste varie conferenze per le più importanti città italiane che vedranno in prima fila Firenze, Milano, Torino, Bari e Palermo, per poi concludersi con l ‘Assemblea Nazionale di Marzo 2019 a Roma.

