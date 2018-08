Notti di BCsicilia, Mazara del Vallo: “Letture Normanne” e visita guidata al Museo diocesano

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà oggi, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Letture Normanne” e visita guidata al Museo diocesano”.

L‘appuntamento è al Museo Diocesano in Piazza della Repubblica, 16 a Mazara del Vallo. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, insieme al Museo diocesano e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 0923/902781 Email: ced@diocesimazara.it. Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia.Venerdì 24 agosto 2018 Il Museo Diocesano di Mazara del Vallo aprirà le sue sale nelle ore serali per accogliere i visitatori e guidarli in un suggestivo percorso di arte, fede e storia, nell’anniversario celebrativo dell’istituzione dell’Apostolica Legazia, di cui furono investiti dal Papa i re normanni.”Letture Normanne”, è una serata di reading e musica sulle tracce delle imprese normanne in Sicilia, con l’interpretazione di brevi brani tratti dagli appassionanti racconti di res gestae e dalle coinvolgenti descrizioni di grandi opere artistiche e monumentali; non mancherà l’incanto della poesia, mentre la lettura verrà intervallata da suggestivi momenti sonori. Contribuirà all’organizzazione Marco Tumbiolo. Seguirà la visita guidata al Museo. Partecipano all’evento le ditte “Morsi di sole. Dolceria siciliana Genco” e “GazzeRosse Vini”, eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che saranno presenti offrendo una degustazione.”Gli anni 2017-2018 costituiscono un importante anniversario per la Sicilia normanna: l’istituzione della Legazia Apostolica. La ricorrenza ha suggerito già dallo scorso anno la celebrazione di un “Biennio normanno”, per valorizzare monumenti e testimonianze nella Diocesi di Mazara, attraverso una serie di iniziative che hanno visto un gradimento ed una partecipazione altissima. – dichiara Francesca Paola Massara, direttore del Museo- Quest’anno si succederanno l’evento letterario di Letture normanne, nello splendore della Sala degli Argenti del Museo, e la presentazione di importanti restauri, in corso “a cantiere aperto” durante le Giornate Nazionali dei Musei Ecclesiastici ed oggi conclusi.

Foto: Museo diocesano Mazara del Vallo Ostensorio.

