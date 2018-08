Marsala Estate 2018: gli appuntamenti del fine settimana domenica si conclude la rassegna di Ciancio

Fine settimana ricco di appuntamenti quello che propone la Rassegna “Marsala Estate 2018” a cura dell’Amministrazione Di Girolamo e con il coordinamento dell’Assessorato alla cultura, diretto da Clara Ruggieri

Si comincia stasera alle Antiche Saline Genna (inizio ore 19,30). Per “A scurata: Cunti e canti al calar del sole”, la compagnia teatrale Sipario proporrà “Ti cuntu la Sicilia…in cantu”. Il biglietto d’ingresso è di 7,00 euro. Sempre stasera a Ciancio, per la Rassegna in onore di Maria Madre della Chiesa, la Compagnia “S’attruvaru” propone la commedia brillante “A famigghia difittusa”. Ancora, al Complesso San Pietro, verrà proiettato il film drammatico “The Place”.

Domani, sabato, 25 agosto, a Ciancio sono diversi gli appuntamenti in programma. Si inizia alle 19,00 con la passeggiata ecologica per le vie della contrada. A seguire (ore 21,30) lo spettacolo folk “Cunti, canti e balletti di Sicilia” a cura de “I Burgisi”. La serata si concluderà a suon di musica con il ballo (22,30) e la discoteca in piazza (ore 1,00). Per la rassegna “Cinema sotto le stelle a San Pietro verrà proposto il film commedia “Ammore e Malavita”.

Domenica, 26 agosto, al Convento del Carmine andrà in scena lo spettacolo teatrale “La Sacra Famiglia” (ore 21,00) a cura della Compagnia Smile. E nella stessa giornata si conclude la Rassegna di Ciancio con le premiazioni della 2^ edizione di Arti e Mestieri (ore 21,30) e con i giochi pirotecnici (23,30). A San Pietro ancora un film “Cars3”, lungometraggio d’animazione. Lunedì, 27 agosto, sarà invece la volta di “L’uomo del Treno – The commuter”, film thriller. Il biglietto dei film in programma a San Pietro – inizio ore 21,30 – è di euro 3,50 con un costo ridotto per gli Over 65 di euro 2,50.

Com. Stam.