Chinnici (Pd): “Bene interventi sui ponti, ma si acceleri per evitare gli allagamenti”

“Gli interventi messi in campo dal Comune di Palermo per la sicurezza dei ponti della città, specie sull’Oreto, smentiscono tanti allarmi immotivati e, allo stesso tempo, dimostrano l’impegno dell’amministrazione per la manutenzione del territorio. Il fatto che i primi lavori sul Ponte Oreto partiranno a brevissimo è un’ottima notizia, che ripaga di tante battaglie.

Adesso però bisogna accelerare al massimo sulle opere indispensabili a evitare gli allagamenti in quartieri come Mondello e Partanna: i cittadini hanno diritto a vivere serenamente, senza temere il peggio a ogni acquazzone. Il commissario acceleri sugli appalti”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.

