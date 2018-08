Cardillo (FDI), Caso Nave Diciotti: “Stop sbarchi, blocco navale in Libia”

Sulla questione legata agli eventi riguardanti la nave Diciotti ormeggiata al Porto di Catania, interviene il coordinatore provinciale etneo di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo: “Sono davvero intollerabili le pressioni che a più livelli si stanno portando avanti per permettere l’ennesimo sbarco di clandestini in Sicilia e nella provincia di Catania.

Nel silenzio e nell’inerzia più assoluti dell’Europa, le cricche che sino ad oggi hanno lucrato sul business della cosiddetta accoglienza -dichiara Cardillo- stanno utilizzando ogni strumento possibile, financo le mistificazioni più assurde, per tornare a foraggiare in Sicilia il più grande campo profughi del Mediterraneo. Noi di Fratelli d’Italia ci opponiamo a tutto ciò e come da tempo ha affermato la nostra Presidente, Giorgia Meloni, urge l’immediato blocco navale a confine con le acque territoriali libiche e la creazione di Hotspot in Libia sotto legida internazionale”.

Alberto Cardillo, coordinatore provinciale FDI Catania

Com. Stam.