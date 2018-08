San Martino delle scale Monreale: Guardie Forestali senza il servizio Pec.

Palermo: In questi giorni ho avuto un confronto con il personale del distaccamento della Guardia Forestale di San Martino delle Scale, a cui ho manifestato il mio apprezzamento per il loro impegno e il loro pieno senso di appartenenza al territorio, considerando ancor di più le esigue risorse impegnate. Lo scrive Nicola Arduino coordinatore di forza italia di palermo ed ex presidente della stessa frazione.

Purtroppo il distaccamento nella sua attività quotidiana di controllo e di attività giudiziaria, non ha a disposizione la Pec, continua -Arduino- servizio importante che ne garantisce la riservatezza dei dati trattati, e scambiati tra i vari uffici competenti. Il personale per accedere ai dati , deve spostarsi fisicamente per avere stampati i documenti, aggravando ancor di più sul lavoro svolto. Chiedo all’assessore regionale al territorio Cordaro, conclude l’esponente politico che si possa ovviare a questa disfunzione, per poter migliorare il lavoro svolto dalla Guardia Forestale.

