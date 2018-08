Roccamaris. La Notte bianca del Castello tra musica, arte e sapori

Il Castello di Roccella protagonista assoluto di una serata arricchita da musica e degustazioni. Stasera 23 agosto 2018 dalle 21.30 Notte bianca al Castello di Roccella, tra musica, arte e sapori.

Una serata straordinaria con il Castello di Roccella protagonista. I visitatori potranno immergersi per una notte in un’atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali, degustazioni di vini, formaggi, dolci e altri prodotti del nostro territorio grazie ad alcune aziende siciliane e vivere il Castello approfondendone la sua conoscenza, un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico-culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella .

Per tutta la serata, fino a tardi, sarà possibile visitare il Castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell’Associazione Roccamaris. Sul terrazzo della torre poi sarà possibile godere da più vicino della vista eccezionale del cielo sopra il Castello.

Si ringraziano per le degustazioni il Caseificio San Giorgio, l’azienda Santa Barbara Food, i Sapori del Grano, l’azienda Sapori Siculi, il biscottificio Tumminello e le Cantine Val di Suro.

L’evento fa parte della kermesse estiva di eventi culturali “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello” organizzata al Castello di Campofelice di Roccella (PA) dall’Associazione Roccamaris con il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella.

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere posticipata ad altra data

