Palermo:Sicurezza stradale – Entro sabato la fine dei lavori presso lo svincolo Calatafimi. Da lunedì, il via agli interventi nel viadotto Bonagia. Interessate prima le corsie in direzione Catania, poi quelle verso Trapani.

i concluderanno entro sabato prossimo, 25 agosto, i lavori di restauro strutturale del viadotto dello svincolo Calatafimi di viale della Regione Siciliana.Lunedì 27 agosto i lavori di manutenzione dei ponti e cavalcavia cittadini proseguiranno nel viadotto Bonagia dell’omonimo svincolo che sarà interessato da interventi all’intradosso.Le fasi di intervento inizieranno dalle corsie in direzione Catania, occupando circa il 50% della carreggiata, per proseguire successivamente nelle corsie direzione Trapani. L’intervento dovrebbe durare quindici giorni circa.“La programmazione discendente dall’oggettiva valutazione tecnica delle situazioni di degrado e di dissesto sta interessando tutti i ponti e viadotti cittadini ed utilizzerà le risorse già impegnate con l’appalto in corso e le nuove e più ampie risorse reperite nella proposta di programmazione delle opere pubbliche 2018 già esitata dalla Giunta Comunale”, affermano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri.

