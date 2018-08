Riccardo Cesari e Marie Heurtin al Meeting di Rimini – 23 e 24 Agosto

Oggi 23 Agosto alle ore 21 presso la Sala Neri del meetig di Rimini sara’ proiettato il meraviglioso MARIE HEURTIN – dal buio alla luce (ingresso libero). Per chi ancora non conoscesse quest’opera filmica tratta da una storia vera, maggiori informazioni sul sito: www.dominusproduction.com/film Acquistabile presso la libreria Jacabook del meeting di Rimini oppure sullo store Dominus (versione dvd oppureon demand).

Sempre al meeting di Rimini, il 24 Agosto RICCARDO CESARI sara’ in diretta dallo stand di RADIO FLY WEB per presentare il suo ultimo disco:#doveravamorimasti, disponibile anche on-line su dominusproduction.com/musicaoppure presso la libreria Jacabook del meeting di Rimini.

#DOVERAVAMORIMASTI è un disco che vanta collaborazioni d’eccezione, un album di musica pop contaminato dal blues, dal jazz, fino al country e al gospel.

#DOVERAVAMORIMASTI è un disco che racconta il tempo ancora da vivere.

#DOVERAVAMORIMASTI è un libro pieno di pagine ancora da riempire.

#DOVERAVAMORIMASTI e’ un viaggio attraverso una musica trascinante per chi è alla ricerca e vuole riscrivere la sua storia, una storia migliore.

