Marsala Estate 2018 gli appuntamenti di oggi e domani

Prende il via oggi “Ciancio Fest 2018”. In programma per la serata inaugurale (inizio ore 19,00) l’esibizione degli Sbandieratori “Real Trinacria”, Sud Street in concerto e alle 23,00 lo show di Marco Manera da Insieme. Ingresso Libero.

Al Complesso San Pietro invece vi sarà la 3^ edizione del “World Accordion Festival” a cura dell’Associazione “La Scintilla”. Si esibiranno bravissimi fisarmonicisti. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

Domani, giovedì 23 agosto, sempre protagonista la Rassegna di Ciancio. Con inizio alle 21,30 si terrà la decima edizione del Festival della Canzone. Mentre a San Pietro verrà proiettato il film drammatico “The Place”. Il biglietto del film in programma a San Pietro (ore 21,30) nell’ambito della Rassegna “Cinema sotto le Stelle” è di euro 3,50 con un costo ridotto per gli Over 65 di euro 2,50.

Com. Stam.