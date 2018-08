Addio plastica: ora anche i Cotton Fioc biodegradabili al 100%

Roma – Il tema della gestione delle plastiche sta finalmente ottenendo da parte dell’Europa e degli stati membri una maggiore considerazione, sia per quanto riguarda lo smaltimento degli imballaggi sia per la produzione di articoli di uso quotidiano.

Dopo i sacchetti in plastica dismessi nel 2015, nel 2019 sarà dichiarata guerra a tutti quei “prodotti in plastica usa e getta” che, raggruppati in dieci categorie, sono responsabili per l’85% dell’inquinamento di oceani e spiagge di tutto il Pianeta; tra questi ci sono cannucce, piatti, posate e soprattutto bastoncini per le orecchie in plastica.

In questo contesto alcune aziende italiane hanno fatto propria questa battaglia ecologica, rendendola parte integrante della propria mission anche dopo l’abrogazione nel 2006 della Legge n. 93 del 23 marzo 2001, Art. 19, comma 1 in cui si richiedeva ai produttori di bastoncini per l’igiene delle orecchie che questi venissero realizzati in materiale biodegradabile secondo le norme UNI 10785.

È il caso della Cotton Sound, azienda italiana con sede e stabilimenti produttivi in provincia di Brescia, che sin dalla nascita nel 1981, produce e distribuisce, da quasi vent’anni, bastoncini per le orecchie in carta biodegradabile, anticipando quanto sarà imposto dalla legislazione italiana e dalla Comunità Europea dal 1° gennaio 2019, ovvero il “…divieto di commercializzare e produrre prodotti come i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque non in materiale biodegradabile” (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, Art. n. 1, comma 545).

A conferma della sua scelta “green” la Cotton Sound ha già iniziato a commercializzare una linea di pulizia per le orecchie con il bastoncino in carta certificata FSC® e con la confezione biodegradabile. Si tratta in questo caso di buste realizzate in biopolimero compostabile a norma UNI EN 13432 a cui faranno seguito tutti gli altri articoli della gamma Cotton Sound: bastoncini in vari formati, anche colorati, dischetti levatrucco, cotone idrofilo, telini igienici, faldine baby e fazzolettini pocket perfetti praticamente per qualsiasi utilizzo.

Il cotone utilizzato poi è di prima pettinatura, sbiancato esclusivamente con perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e idoneo anche all’impiego in campo sanitario.

Un’azienda che investe costantemente non solo sulle tecnologie e sui processi produttivi, che avvengono completamente in Italia, ma anche sulle proprie risorse interne, vantando oggi un team affiatato, motivato e specializzato.

Per queste sue innovazioni la Cotton Sound è oggi un punto di riferimento per la produzione e la commercializzazione di prodotti in cotone idrofilo per l’igiene personale ed è presente in Italia e nei principali mercati mondiali, e in Italia è leader per la produzione di articoli Private Label per la grande distribuzione.

