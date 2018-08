Il principe Alberto di Monaco cittadino palermitano

“La presenza in città del Principe Alberto di Monaco e la sua decisione di accogliere la proposta che gli ho formulato di accettare la cittadinanza onoraria di Palermo – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – è una ulteriore conferma di apertura della nostra città, della sua attrattività internazionale e del suo essere polo turistico tra i più importanti del nostro paese e che ha saputo conservare fino in fondo la dimensione mediterranea, la cultura dell’accoglienza dei migranti , la capacità di far vivere insieme i diversi, convinti che il futuro di Palermo sia appunto la convivenza tra le diverse culture, cosa che oggi altri non comprendono”. “Sono molto felice e onorato di essere diventato cittadino onorario” ha detto il principe Alberto di Monaco, aggiungendo che “l’incontro di oggi testimonia la forza dei nostri legami.”Orlando ha donato al principe di Monaco anche un libro sulle varietà di piante presenti sul territorio siciliano. In allegato le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria al principe Alberto di Monaco.

Prima della cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria, il principe Alberto di Monaco, insieme al primo cittadino del capoluogo palermitano, ha dato il via alla XIV edizione della regata Palermo-Montecarlo partita dal golfo di Mondello. La manifestazione, presentata ieri al Circolo della Vela Sicilia a Punta Celesi, è organizzata dal club palermitano con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda e vede la partecipazione di 54 barche e circa 500 velisti impegnati.

