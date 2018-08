Giuseppe Alviti lascia la presidenza delle Guardie Giurate

Dal 1 settembre 2018 Giuseppe Cuccurullo sarà il nuovo Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate subentrando allo storico fondatore Giuseppe Alviti ,già medaglia d’argento al valor civile, che ricoprirà la carica onorifica di Presidente Emerito.

Il direttivo tutto riunitosi ieri mattina nella sede storica di Piazza dei Martiri nel confermare per il momento l’intero staff ha inoltrato al nuovo Presidente e valente veterano sindacalista gli auguri di un prospero futuro e grande sviluppo.Giuseppe Cuccurullo che ricopriva l’incarico di vice Presidente e segretario del Sindacato Sinalv ringraziando Giuseppe Alviti si è detto commosso ma pronto per questo incarico che specialmente in questo momento storico è molto delicato

Com. Stam.Ric. Pubbl.