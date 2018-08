A Mondello ultimi giochi prima della Festa di Premiazione

Palermo – Domenica scorsa, 19 agosto, come tutte le domeniche di ogni estate mondellana, Zio Pippo, ovvero, l’imprevedibile prof. Giuseppe Taranto, ha intrattenuto i bagnanti mondellani e non, con un gioco che li ha fatti sudare. Infatti, intere famiglie e singoli, nominati “cercatori”, dovevano trovare gli oggetti più disparati.

Alla richiesta di Zio Pippo, dovevano portare entro un breve termine un semplice ombrello, ma i più furbi si sono presentati con ombrelloni da sole e Zio Pippo li ha premiati ugualmente. Bisognava cercare e portare al Centro Giochi, delle pantofole ma un solo bagnante si è presentato con delle originali babbucce a strisce bianche e blu. Poi il noto conduttore ha invitato a portare dei pomodori e, dopo qualche minuto, il bagnante Paolo, si è presentato con un sacchetto colmo di pomodori rossi! Si è passati, quindi agli indovinelli; lo Zio Pippo invita i bagnanti a cercare e portare, il maggior numero di “quelle cose che, camminano anche quando sono fermi” Dopo alcuni minuti molti concorrenti si presentano con numerosi… orologi. Una famiglia composta da papà, mamma e due piccoli si aggiudicano un premio rispondendo al quiz: “quelle cose che hanno un occhio e una coda lunga, lunga che, più passa e più si accorcia” (l’ago), e tanti altri indovinelli tratti dal libro di Zio Pippo, “Tu lo sai? Ma se non lo saprai, con me lo scoprirai”. Tra i tanti che si sono aggiudicati i premi dello sponsor “Caffè Monachello”, Luciana Giardino e Corina Lucchia, di Biella, la famiglia Giannotti di Milano, Federica dall’Emilia Romagna. Concorrente d’eccezione anche il pittore Ignazio Pensovecchio che si è aggiudicato piatti da dessert in porcellana e ha, poi, regalato allo Zio Pippo una litografia su stampa digitale che riproduce l’opera originale eseguita dall’artista in occasione della “Notte Bianca di Altofonte”. Pippo Taranto, infine, ha ricordato che venerdì 31 agosto, scadono le iscrizioni per partecipare a:”Piccoli e grandi attori, sulla sabbia”, “Miss e Mr Baby Mondello”, “Il Castello più bello”, “La mia Mondello” e “Il Monachello d’Oro” che premia il cantante o la cantante più bravi. Tutti i premi saranno offerti dallo sponsor “Caffè Monachello”, di cui Zio Pippo è testimonial.

Franco Verruso