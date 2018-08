Susinno: “Palermo senza speranza; scarrabile preso d’assalto dai rifiuti”

Palermo: La raccolta differenziata continua ad essere vanificata dall’inciviltà di taluni cittadini che pregiudicano gli sforzi della RAP fin qui profusi lo dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di S.C.. E’ bastato il primo sacchetto e nel giro di poche ore un cassone scarrabile, utile per lavori edili, posizionato in Via Giovanni Zappalà, nel bel pieno di una zona residenziale, è diventato uno ottimo contenitore rifiuti indifferenziati utile per scansarsi la differenziata creando uno spettacolo desolante.

Ce ne è lavoro da fare in questo contesto per il nuovo Presidente della RAP, – continua Susinno – perché per l’Azienda e difficile stare dietro ad un livello di inciviltà così alto dove spesso in città il senso del bene comune e l’interesse pubblico vengono calpestati.

Com. Stam.