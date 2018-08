Girgenti Acque: Mancata fornitura idrica serbatoio Madrice – Comune di Caltabellotta

Girgenti Acque S.p.A. comunica che è stata riscontrata una mancata fornitura idrica in arrivo al serbatoio Madrice, nel comune di Caltabellotta, a causa di un guasto all’impianto di sollevamento che alimenta il suddetto serbatoio, gestito dalla società di Sovrambito Siciliacque S.p.A.

Pertanto, la distribuzione idrica prevista nel comune in oggetto potrà subire delle limitazioni e/o slittamenti.

La stessa tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A. avrà ripristinato la normale fornitura idrica al serbatoio in oggetto, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Aragona Li 20/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.