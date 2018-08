Danneggiamento mezzi Amap – Ferma condanna del Sindaco Orlando

Il Sindaco Leoluca Orlando ha espresso “la più ferma condanna per il danneggiamento dei mezzi dell’AMAP”, avvenuto ieri a Bagheria, auspicando che “quanto prima le Forze dell’Ordine possano fare piena luce su un episodio anomalo per modalità e per il luogo in cui è avvenuto”.

Il Sindaco ha altresì manifestato la propria solidarietà ai vertici dell’azienda ed ai suoi lavoratori e si è detto “certo che questi fatti non interromperanno l’attività dell’Amap anche al di fuori della città di Palermo”.