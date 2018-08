Cinisi, concerto tra le gole alle “Notti di BCsicilia”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 20 agosto 2018 alle ore 21,00 l’iniziativa “Concerto tra le gole”.

L‘appuntamento è al Santuario Madonna del Furi a Cinisi. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Cinisi e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia.Il concerto sarà tenuto da Jessica Siciliano, violino, e Salvatore Macaluso, fisarmonica. Il programma prevede: “La Noyee” di Yann Tiersen; “Aria sulla IV corda” e “Preludio v Bwv 850” di I. S. Bach, “Tango pour Claude” di Richard Galliano; “Nuovo Cinema Paradiso” di E. Morricone; “Odissea veneziana” di G. Reverberi e D. Farina; “Ave Maria” di F. Schubert; “Per una Cabeza di Carlos Gardel; “Prelude and Dance” di P. Creston; “Torna a Surriento” di E. De Curtis; “Estate presto” di A. Vivaldi; “Libertando” di A. Piazzola; “La vita è bella” di N. Piovani; “Rondò veneziano” di G. Reverberi e D. Farina, e infine “Czardas” di V. Monti. foto Jessica Siciliano e Salvatore Macaluso.

Com. Stam.