Sabrina Figuccia: pulizie straordinarie a Palermo? Dai funerali di Rita Borsellino alla visita del Papa. Il paradosso di una città senza speranze

Mentre sui social cittadini esasperati arrivano al paradosso di affermare che “per avere una pulizia completa della zona di via Ammiraglio Rizzo, dovevano esserci i funerali di Rita Borsellino”, oggi dalla stampa apprendo che il Comune di Palermo, rispetto all’invasione di amianto sulle strade della nostra città, riuscirà a stento a intervenire per le priorità, come la Via Pennino a Brancaccio, dove il prossimo 15 settembre è atteso il Pontefice.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue: “come sempre ormai l’amministrazione da prova della sua assoluta incapacità in termini di programmazione e di intervento, lasciando nella più totale esasperazione tutti i cittadini. E’ giusto intervenire in casi particolari come quelli citati, ma non si può accettare che diventino eventi isolati e straordinari. La situazione dei rifiuti a Palermo è diventata insostenibile ed in particolare sui pericoli legati alle discariche di amianto, che dilagano in tutta la città, non si può più attendere. Per questo chiederò immediatamente una audizione in commissione dei dirigenti dell’ufficio ambiente del Comune per conoscere i dati reali. E’ importante capire ad esempio il numero di autonotifiche sul censimento amianto con relativa classificazione di rischio e l’entità di eventuali bonifiche effettuate a titolo personale dai cittadini, così come la quantità di amianto abbandonato con relativi criteri di intervento ed eventuali convenzioni con aziende partecipate o imprese specializzate nello smaltimento di amianto con carattere di emergenza. La sicurezza dei cittadini non può essere ricercata solo per eventi di rilevanza sociale o peggio ancora in occasioni in cui come sempre il Sindaco cercherà vetrine personali.”

Com. Stam.