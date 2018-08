Figuccia: Bene La Galla, insieme un percorso virtuoso per le scuole

Condivido l’approccio dell’assessore La Galla, persona che stimo e di cui riconosco l’impegno e la competenza dimostrata in questi mesi nell’attività svolta all’interno del governo Musumeci.

In linea con l’accelerazione impressa e in discontinuità all’indolenza dimostrata dai governi precedenti, già dalla prossima settimana andrò a verificare personalmente la condizione delle scuole, incontrando i dirigenti scolastici che hanno sollecitato la mia azione e che si sono fatti parte attiva in questo percorso a tutela dei ragazzi. Così Vincenzo deputato regionale dell’UDC all’Ars.

