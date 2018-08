Festa della Parocchia di Maria Santissima Addolorata – divieti di sosta circolazione veicolare sulla strada che conduce in chiesa

Festa della Parocchia di Maria Santissima Addolorata nell’omonima contrada. Oggi, domenica 19 agosto – dalle 20 alle 24 – divieti di sosta circolazione veicolare sulla strada che conduce in chiesa

In occasione della Festa della Parrocchia di Maria Santissima Addolorata, nell’omonima contrada, verranno poste in essere alcune iniziative e, come da tradizione, vi sarà lo sparo di giochi d’artificio. Per tale motivo e al fine di garantire l’incolumità pubblica e il buon deflusso del traffico pedonale, assai consistente nella circostanza, il comandante della Polizia Municipale, Michela Cupini, ha firmato un’ ordinanza in base alla quale vengono istituiti i divieti di sosta e di transito veicolare sulla strada che porta alla Chiesa meglio individuata come la via che dalla Statale 115 conduce alla via Pupo. I divieti vigeranno dalle 20,00 alle 24,00 di domenica prossima 19 agosto.

Com. Stam.