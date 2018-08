Cresce l’ attesa per il 4° Festival Verghiano evento regionale di settembre su più province siciliane

A partire dal 4 settembre 2018 ritorna il tradizionale 4° Festival Verghiano, la manifestazione regionale dedicata alla cultura verghiana che appassiona migliaia di persone provenienti da tutta l’isola.

Si rinnova quindi l’appuntamento, ideato e curato dal regista Lorenzo Muscoso, sull’onda di quelli che sono stati i successi precedenti che hanno visto un programma ricco di eventi, grande cast e personaggi d’eccezione, come l’attrice Mariagrazia Cucinotta. Questa nuova edizione, che ha assunto una dimensione storica tanto da essere citata in modo esclusivo dal Giro di Italia farà solo una tappa a Vizzini il 14 settembre per poi trasferirsi in suggestive location del territorio siciliano riunite in un unico contesto culturale. Un progetto indipendente, che si avvale anche del sostegno Istituzioni ed Enti internazionali e partner privati, che esce dai confini locali per proiettarsi nel cuore di coloro che desiderano vivere questa emozione direttamente nei loro ambienti. Le città, quindi, diventeranno le scenografie di questo magico itinerario articolato in Teatro, Cinema, Mostre, Degustazioni, Musica e tanto folklore isolano. L’evento verrà presentato a settembre in una conferenza stampa a Catania alla quale parteciperanno illustri personalità della politica, cultura e spettacolo. Non resta che attendere il prossimo mese per scoprire il programma ufficiale.

