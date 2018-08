Calendario convocazioni Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, il calendario delle convocazioni dei candidati ammessi con riserva alle selezioni di cui al “Bando per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale ‘Iniziativa Occupazione Giovani’ – PON IOG – da realizzarsi nella Regione Sicilia”, per la definizione, ai sensi dell’art. 4 del Bando, delle istanze di partecipazione.

I candidati dovranno presentarsi presso gli uffici dell’Unità Organizzativa “Innovazione e Cittadinanza Attiva” in via Fratelli Orlando n. 16, nel giorno e negli orari indicati a fianco dei candidati.Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai seguenti numeri: 091/7405400 – 7405452 – 7405420.

