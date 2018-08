Utilizzo spazi e fasce orarie palestre scolastiche comunali. Scadenza termine di presentazione istanza

Palermo: Si ricorda che è in scadenza il termine di presentazione dell’istanza per l’utilizzo di spazi e fasce orarie delle palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2018/2019.

Si invitano le società e/o associazioni sportive, iscritte al registro C.O.N.I. e regolarmente registrate sul portale dello Sport del Comune di Palermo, che intendono utilizzare le palestre scolastiche comunali, a presentare la domanda utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Sport – via Scannaserpe n. 1 – oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune, entro e non oltre il 31 agosto 2018.Le istanze dovranno essere indirizzate al Comune di Palermo – Ufficio Sport e Impianti Sportivi e inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: sport@comune.palermo.it o sport@cert.comune.palermo.it.Si fa presente che la richiesta d’uso delle palestre scolastiche comunali non impegna il Comune a concederne l’utilizzo.Le tariffe applicate sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta n. 120 del 30/05/2008.Le istanze pervenute dopo il 31 Agosto 2018 saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, nel caso siano rimasti spazi disponibili, dopo avere stilato i piani di assegnazione delle domande pervenute entro la data sopraindicata.Per ogni ulteriore informazione e chiarimento: Esperto di Attività sportive Dr. Giuseppe Gullo – Tel. 091 7409742 – 9705. Avviso e modulo di richiesta al link: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=18743

Com. Stam.