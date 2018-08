Usa: cavallo fa causa all’ex padrone per abbandono

La curiosa azione legale è stata presentata in Oregon a nome di Justice, da parte dell’Animal Legal Defense Fund e in essa viene richiesto un risarcimento di 100 mila dollari in cure veterinarie. Justice, nome che per ironia della sorte significa giustizia, il cui primo nome era Shadow, un quarter di otto anni, è stato trovato dal veterinario sottopeso di circa 150 chili, pieno di pidocchi, cicatrici e con i genitali congelati al punto da rischiare ancora adesso l’amputazione.

Il cavallo, infatti, era stato lasciato fuori e malnutrito dal suo ex padrone, il quale si è già dichiarato colpevole di abbandono. Per quanto assurda possa sembrare, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la causa è un ennesimo tentativo di convincere i tribunali a riconoscere gli animali come querelanti nei casi di maltrattamento. In caso di vittoria, si tratterebbe di una decisione rivoluzionaria.

