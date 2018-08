Rifiuti pericolosi. Pubblicato bando assegnazione servizio rimozione e smaltimento

Palermo: E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, un bando per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi in cemento amianto (coperture, serbatoi, canne fumarie, etc.), abbandonati in modo incontrollato e abusivo in aree, strade e immobili di proprietà comunale. L’importo complessivo è di 15.000 euro oltre IVA.

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici iscritti sul ME.PA. Consip e abilitati al Bando “SERVIZI” al relativo Capitolato d’Oneri Categoria “SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI”, sottocategoria 2 “SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI CON PRESENZA DI RIFIUTI SPECIALI CALSSIFICABILI COME PERICOLOSI” Sede di Affari Impresa “Provincia di Palermo” del Mercato Elettronico della PA, in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato d’Oneri. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. Il termine di scadenza presentazione offerte è il 04/0912018 alle ore 10.00. Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/bandiegare_det.php?id=4702&sel=3

Com. Stam.