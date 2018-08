Pani, dolci e tanto altro…Degustazioni a San Mauro

E’ prevista per oggi, 18 agosto 2018 la manifestazione “Pani, dolci e tanto altro…“. L’iniziativa è organizzata da numerose volontarie e volontari per deliziare il palato con questa manifestazione incentrata sulla degustazione, è patrocinata dal Comune di San Mauro Castelverde in collaborazione con l’ARS.

Hanno collaborato all’evento: Comune di Mazzarrone (CT), Comune di Scordia (CT), Oranfrizer, Giaconia Supermercati, Madonie Landscapes, I.g.p. Uva da tavola di Mazzarrone, Cantine Pellegrino, Consorzio tutela uva da tavola di Mazzarrone, Olio Madonia, Cantine Simonetti. Parco delle Madonie, Associazione Maurina Olivicoltori della Crastu, Servizio Civile Nazionale.

La manifestazione fa parte palinsesto delle manifestazioni dell’Estate Maurina 2018, promosse dal Comune di San Mauro Castelverde.

Ecco il programma:

Ore 17:00 Via Cavour – GLI ANTIPASTI

Ore 18:30 Piazza Municipio – I PRIMI

Ore 20:30 Corso Umberto I – I DOLCI

La manifestazione verrà allietata dal gruppo Folkloristico San Mauro Castelverde, dalle Fisarmoniche Locali con Nino Nobile.

Ore 21:30 Piano San Mauro – Spettacolo musicale con gli Amistà.

Com. Stam.