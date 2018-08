Le Notti di BCsicilia: Giacomo Amato, architetto barocco a Palermo

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà oggi,sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,00 l’iniziativa “Giacomo Amato, architetto barocco a Palermo”. Appuntamento in Piazza Kalsa a Palermo.

La manifestazione è promossa dalla Cooperativa Dedalus, I labirinti dell’arte e BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi: tel. 327.0256906 – 348.3648486 Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia

Giacomo Amato è uno dei maggiori interpreti del barocco siciliano. Appartenente all’ordine dei Crociferi, si formò giovanissimo a Roma con Carlo Rainaldi ed al suo ritorno a Palermo realizzò una serie di opere di notevole interesse. Tra queste, nel quartiere della Kalsa: la Chiesa di Santa Maria della Pietà (1678), la Chiesa di Santa Teresa (1686) e la Chiesa di San Mattia con l’annessa casa dei ministri degli infermi (1686). Il percorso dal quartiere della Kalsa, luogo in cui sono condensate le maggiori opere del maestro, proseguirà poi verso la casa dei padri Crociferi in via Maqueda dove Amato visse, operò in qualità di architetto, realizzando agli inizi del ‘700 il monumentale scalone di accesso (Per la prima volta aperto al pubblico), e dove trovò ultimo riposo, all’ interno della chiesa di Santa Ninfa.

foto Giacomo Amato.