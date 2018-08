Inaugurazione della piscina intercomunale di Soveria Mannelli

Bruno Villella, Vice Presidente della Pro Loco di Soveria Mannelli, plaude all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale

Soveria Mannelli (CZ) – “Dopo anni di completo abbandono, finalmente la piscina comunale della nostra Città ha preso vita.” Con queste parole il Vice Presidente della Pro Loco di Soveria Mannelli Bruno Villella ha commentato l’avvio della struttura sportiva promosso dall’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli guidata dal Sindaco Leonardo Sirianni.

“Ci auguriamo che le ricadute create dall’apertura di questa struttura possano essere importanti sia per lo sviluppo dell’economia locale che per i benefici che il nuoto e le attività collegate porteranno alla crescita sportiva e alla salute dei cittadini”. Villella ha poi continuato dicendo che “ora l’obiettivo è realizzare la copertura, opera che renderà utilizzabile la piscina anche d’inverno, facendo sì che tutta l’area del Reventino possano avere un utile riferimento. Ci associamo, quindi, all’idea del Comitato Pro Ospedale del Reventino di avviare delle convenzioni con l’ASP per consentire al servizio di fisioterapia dell’ospedale l’uso delle piscine per la riabilitazione in acqua.”

“Auguriamo” conclude Villella, “un buon lavoro, con la speranza che la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le attività commerciali e le associazioni sia sempre più proficua.”

Pro Loco Soveria Mannelli

Com. Stam.