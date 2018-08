Decreto Assessoriale Modifiche Prezzario agricolo, Pellegrino (FI): “Accolte anche istanze retroattive al testo

Notevole il risparmio per il settore agricolo, motore trainante per l’economia siciliana

Palermo: Nella sola Provincia di Trapani, grazie alla retroattività delle modifiche apportate al prezzario 2015, si stima un risparmio di circa 1 milione di euro per le aziende del comparto agricolo.

Non posso che ritenermi soddisfatto per il lavoro svolto, perché permette di accogliere le molteplici istanze di collaudo rendicontate, presentate precedentemente al 2 Maggio scorso”. Così l’on. Stefano Pellegrino del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.

Si ricorda che, con D.A. 34/Gab. del 02/05/2018 dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, si è modificato il prezzario regionale 2015 per ciò che concerne i costi del comparto agricolo. Suddette modifiche, purtroppo, non avevano valore retroattivo.

Con nota del 13/08/2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, dr. Carmelo Frittitta, si potranno applicare le modifiche al prezzario per la rendicontazione OCM anche in misura retroattività. Un notevole risultato per il bene di un settore che è trainante per l’intera Regione.

