A Soveria Mannelli il 1° concorso canoro organizzato dal “Bar Station”

Si terrà il oggi, sabato 18 agosto, dalle 20.30 in poi, il primo concorso canoro “Cantando sotto le stelle”, organizzato dallo staff del Bar Station, sito in Corso Garibaldi n. 280 di Soveria Mannelli

Ogni artista potrà proporre due brani, in italiano o in inglese. Verranno premiati i primi tre classificati. La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è aperta a chiunque abbia compiuto il decimo anno di età.

La direzione artistica è affidata a Maria Carmen Cimino, cantante professionista con alle spalle diversi anni sui palchi di tutta la Calabria. La manifestazione sarà condotta da Gigi De Grazia.

La giuria sarà composta da Dody Talarico, da sempre animato dalla passione per la comunicazione, con esperienze sulla carta stampata, in radio ed in televisione, da Eugenio Taverna, diplomato al conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza in pianoforte con master in accompagnamento e musica da camera, nonché autore e compositore, e da Giuseppe Mazza, insegnante di clarinetto e chitarra.

Durante la serata IV edizione di baccalà e pipi, spezzatino di trippa, e altre prelibatezze locali, e dalla mezzanotte anche cornetti caldi.

Com. Stam.