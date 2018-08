La famiglia Henger si prende tutto: ora anche le Hit Estive

Roma – Non solo reality nella vita di Eva Henger, ma anche tv, nuovi progetti e tanta musica. Eva Henger, oltre alle sue attività nel mondo dello spettacolo, ha il merito di aver dato un sicuro “marchio genetico” di bellezza alla figlia Mercedesz, che sta infiammando i social con foto da far invidia alle star televisive (oltre 473.000 i suoi followers solo su Instagram). Una figlia che ha ereditato dalla famosa mamma non solo bellezza ma anche bravura, visto che sta infiammando anche le classifiche di iTunes, raggiungendo il settimo posto in solo due settimane con il brano Boomerang cantato insieme a Ben Dj.

Un successo costruito tutto in famiglia, visto che l’agenzia Barnum di Massimiliano Caroletti, noto produttore e manager, marito di Eva Henger, ha prodotto il videoinsieme al marchio “the squad” e a 361 magazine, girato nelle bellissime spiagge di Pozzuoli e che in pochi giorni ha già avuto già oltre 240.000 visualizzazioni.

Per restare in famiglia Massimiliano Caroletti ha pensato bene di inserire nel videoclip Lucas Peracchi, l’attuale fidanzato di Mercedesz Henger e futuro genero (pare in attesa di un’importante novità lavorativa in Rai), la piccola Jennifer Caroletti e Michael Terlizzi, ormai in pianta stabile degli artisti della Barnum eventi, insieme a suo papà Franco Terlizzi, reduce dall’Isola dei Famosi. Terlizzi, già famoso per essere il personal trainer dei Vip, ora sfruttando il fatto di essere il più amato dal pubblico tra i partecipanti dell’ultima edizione dell’ Isola dei Famosi, e si sta facendo notare per la partecipazione a numerose serate ed eventi estivi.

“I progetti sono tanti in cantiere” fa sapere Eva Henger, adesso in vacanza in Puglia con amici, senza anticipare nulla, ma la ormai nota e ventennale showgirl protagonista dei salotti tv e di format di successo nelle principali reti nazionali, fa intendere grandi novità di lavoro, oltre al fatto di tornare negli show dell’amica Barbara D’Urso, su Canale 5, nelle vesti di opinionista.

