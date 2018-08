Girgenti Acque: Servizio idrico nel Comune di Agrigento

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento alle notizie pubblicate dalla stampa inerenti il servizio idrico nel Comune di Agrigento, comunica che l’erogazione idrica non ha subìto anomalie e che nei circoscritti casi di guasti agli impianti, registrati nel recente periodo, agli utenti è stata comunque garantito l’approvvigionamento sostitutivo a mezzo autobotte.

Le perdite idriche dovute dall’acclarato stato di deterioramento della rete di distribuzione della Città di Agrigento, (ancora si attende lo stanziamento della quota pubblica per il relativo rifacimento), vengono puntualmente riparate secondo un piano di interventi che tiene conto di tutte le segnalazioni pervenute al Gestore.

Tutte le variazioni dell’erogazione idrica sono state comunicate in tempo reale attraverso il sito internet aziendale www.girgentiacque.com, icanali di comunicazione istituzionali, nonché attraverso il nuovo servizio di chiamata vocale “GirgentiAvvisa” che consente di raggiungere in maniera capillare tutti gli Utenti per comunicazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato.

Aragona Li ­­­ 17/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

