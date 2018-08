Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”. Agrigento, conversazione su: “I rituali funerari nella Preistoria”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21,30 nella Sala conferenze del Parco della Valle dei Templi di Agrigento la conversazione “

I rituali funerari nella Preistoria". Dopo l'introduzione di Giuseppe Parello, Direttore del Parco della Valle dei Templi e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia seguirà l'intervento di Nuccia Gullì, Archeologa, della Soprintendenza BB.CC di Agrigento. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento e con il patrocinio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. La concezione della morte e il modo per affrontarla hanno subito nel corso del tempo dei cambiamenti sostanziali in cui sono comunque riconoscibili delle costanti di fondo, che attraversano immutate tempi e religioni, espressione di una psicologia collettiva fondamentalmente atemporale.La morte ha da sempre stimolato nell'uomo la creazione di un insieme di credenze su un mondo altro, soprannaturale, con cui l'essere umano ha stabilito delle "relazioni".Dai resti archeologici è possibile leggere quei gesti rituali che disvelano la credenza in una qualche forma di essenza vitale oltre la morte, e che ha da sempre motivato il comportamento dei viventi al cospetto della morte.

Modello 3D sepoltura preistorica.

